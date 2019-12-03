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حركة الجهاد توضح هدف زيارة وفدها للقاهرة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 99
حركة الجهاد توضح هدف زيارة وفدها للقاهرة

أوضحت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للحركة المجاهد زياد النخالة, والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية, تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الأشقاء المصريين.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، إن الزيارة تستهدف البحث عن كيفية إنهاء معاناة الناس في الذهاب والإياب لمصر, وكذلك العمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية.

وأضافت أن وفد الحركة سيطالب مصر خلال هذه الزيارة, بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, وبالذات المشاركين في مسيرات العودة, وإلزام العدو بوقف استهدافهم, كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد القائد بهاء أبو العطا.

واعتبرت الحركة بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات فلسطينية عابثة, أو محللين مصريين, حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني, وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها.

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