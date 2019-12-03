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أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

منذ يوم
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أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك السعودي تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في العاصمة الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري".

وأضافت الوكالة أن "الرسالة تسلمها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

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