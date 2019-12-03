“الأورومتوسطي”: 400 انتهاك صهيوني بالقدس خلال شهر

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، – ومقرّه “جنيف” – في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس: إنّ الاحتلال الصهيوني ارتكبت (400) انتهاكًا في مدينة القدس مُوزَّعة على (18) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاءت غالبية هذه الانتهاكات مركبة، وفي مقدّمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة (25.8)% يليها الاعتقالات بنسبة (20.3)% يليها الحواجز وحرية الحركة بنسبة (16.5)%.

ووثّق التقرير (25) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من القوات “الإسرائيلية” في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن مقتل الشاب “فارس أبو ناب” (23 عامًا)، في استخدام مفرط للقوة من الشرطة “الإسرائيلية” دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة أفرد الشرطة. كما أُصيب (17) مواطناً منهم امرأتان بأعيرة مطاطية وقنابل غاز، فضلاً عن إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وتعرّض (14) مواطنًا للضرب والتعنيف من القوات “الإسرائيلية”.

وبرز خلال هذا الشهر، إغلاق السلطات “الإسرائيلية” (4) مؤسسات فلسطينية، من ضمنها مؤسسة إعلامية يتخذ منها تلفزيون فلسطين الرسمي مقرًا له، في مؤشر على مُضي “إسرائيل” في سياسة إنهاء وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتقييد عمل الشخصيات الفلسطينية الرسمية في المدينة، ومنع أي مظاهر سيادة فلسطينية ولو بالحد الأدنى؛ تكريسًا لسعي السلطات “الإسرائيلية” فرض سيادتها على المدينة.

ووثّق التقرير تنفيذ القوات “الإسرائيلية” (103) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخلّلها اعتقال (78) مواطنًا منهم (12) طفلاً، وامرأة، ووزير القدس، ومحافظها، ومدير مديرية التربية والتعليم، ووثّق استدعاء (11) شخصًا. وفرض الحبس المنزلي على (8) مواطنين على الأقل، منهم أطفال وفرض عليهم غرامات مالية.

ورصد التقرير (20) حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في القدس المحتلة، ترتَّب عليها هدم (9) منازل ومساكن، أحدها أُجبر مالكه على هدمه ذاتياً؛ لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ما أدّى لتشريد عشرات المواطنين، و(6) حظائر وبركسات، إلى جانب إخطار (10) منشآت بالهدم.

وتأتي عمليات الهدم التي تنفذها قوات الجيش جزءًا من سياسة ممنهجة؛ لتهجير الفلسطينيين قسراً، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة؛ وترقَى مثل هذه الأعمال إلى جريمة حرب.

ووثّق التقرير (4) أوامر مصادرة أصدرتها القوات “الإسرائيلية”، استولت بموجبها على (790) دونمًا من أراضي القدس، لأغراض متعلقة بالجدار الفاصل والطرق الاستيطانية، وجاءت ضمن حملة مصادرة واسعة في الضفة طالت 6850 دونمًا.

ورصد التقرير قرارين “إسرائيليين”، يتعلّقان بالمصادقة على خطة القطار الهوائي في القدس، وإقامة 11 ألف وحدة سكنية ضمن حي استيطاني جديد على أراضي مطار “قلنديا” المهجور لتوسيع مستوطنة “عطروت” شمال القدس.

كما رصد مشروع قانون “إسرائيلي” لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل, وذلك وفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية).

كما وثّق مركز فلسطيني استشهاد 43 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الشهر الماضي، منهم 38 شهيداً في غزة غالبيتهم في العدوان الأخير.

وقال مركز القدس في إحصائية صادر عنه، أمس الإثنين: ارتقى من الشهداء الـ 43، ثلاثة من “الخليل”، وآخر أسير من “جنين” استشهد في سجون الاحتلال، وشهيد من القدس، في حين استشهد 38 شهيداً في غزة غالبيتهم في القصف الصهيوني على القطاع نتيجة التصعيد الذي تلا عملية اغتيال الشهيد “بهاء أبو العطا”. "الأورومتوسطي": 400 انتهاك "إسرائيلي" بالقدس خلال شهر لتغيير هويتها إسرائيلي

وأضاف المركز أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” القدس عاصمة دولة الاحتلال، في السادس من ديسمبر عام 2017، إلى 526 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، منهم 111 طفلاً، و22 سيدة و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين ارتقى 28 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الإعداد والتجهيز، و108 شهداء نتيجة القصف “الإسرائيلي”، كما وارتقى 13 أسيرًا في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ “فادي البطش” بعملية اغتيال في ماليزيا.

وأوضحت الدراسة الإحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء “مسيرات العودة” على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/ 3/ 2018 بما يصادف “يوم الأرض”، ارتفع عددهم حتى نهاية آب لعام 2019 إلى 258 شهيداً، منهم صحفيان، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 11 طفلاً في المدّة التي تلت إعلان “ترامب” القدس عاصمة دولة الاحتلال حتى تشرين الآخِر 2019، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة، منهم 69 طفلاً ارتقوا خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجّل المركز استشهاد 3 أجنّة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وارتقى 13 أسيراً بعد اعتقال جيش الاحتلال لهم، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 إلى 223، آخرهم الأسير “سامي أبو دياك” من “جنين”، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 40 جثماناً للشهداء منذ إعلان “ترامب”.