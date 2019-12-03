الاحتلال يمنع دخول دبلوماسيين ماليزيين لفلسطين



أعلن الاحتلال الصهيوني أنها ستمنع دخول دبلوماسيين ماليزيين إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بادعاء إطلاق رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، تصريحات انتقد فيها السياسة الصهيونية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مؤخرا، عن فتح سفارة لبلاده في فلسطين، وأن مقرها سيكون في الأردن، وإثر ذلك قررت وزارة خارجية الكيان منع دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الاراضي المحتلة للوصول الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية قوله إن "ماليزيا هي دولة يرأسها زعيم معاد للسامية. وهذه دولة مكتوب على جوازات سفر مواطنيها أن الجوازات سارية في العالم كله باستثناء إسرائيل. وإذا استمر محمد بهذا الشكل، فإن دبلوماسييه لن يدخلوا".

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن قرابة 40 ألف مواطن ماليزي يزورون القدس المحتلة سنويا للصلاة في المسجد الأقصى. "لكن الدبلوماسيين الماليزيين لن يتمكنوا من الدخول إلى البلاد"، حسب المسؤول في الخارجية الإسرائيلية. "وعندما يغيرون سياستهم سنغير سياستنا. وبسبب أقواله المعادية للسامية وبسبب نظرتهم إلى إسرائيل كدولة مجذومة ولا يسمحون لرياضيين بالمشاركة في ألعاب تسبق الألعاب الأولمبية، لا يسمح لمندوبين ماليزيين رسميين بالدخول إلى إسرائيل".