24 نائب أردني يوقعون مذكرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

وقع 24 نائبا أردنيا، الثلاثاء، مذكرة طالبوا فيها الحكومة، عبر رئاسة المجلس، بعقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الصهيوني ، بمعتقلها الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

وتبنى المذكرة عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ـ 130 نائبا) خليل عطية (مستقل)، تحت عنوان "مبادلة الأسرى جميعهم وجثامين الأردنيين لدى إسرائيل الغاصبة بأسيرهم، وجثمان الشهيد رأفت الديات".

وقال عطية في تصريح للأناضول: "إن أهمية المذكرة تكمن في أن تتم المعاملة بالمثل، كما جرى مع الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، ويتم إيقاف المعتقل الإسرائيلي إداريا".

وحذر "الحكومة من مغبة عدم استعمال هذه الورقة الرابحة وتحقيق فرصة تاريخية، نتمكن من خلالها من الإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال".

وأضاف "لن نسمح بتسليم المعتقل الإسرائيلي لبلاده، وعلى الحكومة الأردنية احترام رغبة النواب وذوي الأسرى والشارع الأردني".

ولفت عطية إلى عدم دقة الأرقام بخصوص الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا أن العدد يراوح بين 22 و30 أسيرا.

والإثنين، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، محاكمة إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.