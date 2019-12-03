Responsive image

11º

3
ديسمبر

الثلاثاء

26º

3
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومية) ممارسته حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية
     منذ 10 دقيقة
  • الاجتماع الثالث لسد النهضة بعد مفاوضات واشنطن بالخرطوم في 21 ديسمبر
     منذ 4 ساعة
  • عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الحالي لتقييم نتائج اجتماعي إثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة
     منذ 4 ساعة
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ 7 ساعة
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ 7 ساعة
  • "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل جنوبي طرابلس
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

شاهد: فيلم الشهيد القائد نور بركة الذي يتضمن مشاهد تعرض لأول مرة

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 45
شاهد: فيلم الشهيد القائد نور بركة الذي يتضمن مشاهد تعرض لأول مرة

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد قالت إنها تعرض لأول مرة لسيرة القائد القسامي مكتشف وحدة "سييرت متكال" الصهيونية الشهيد نور بركة.

ويظهر في المقطع المصور التي عرضته الكتائب على موقعها الإلكتروني مشاهد جديدة للتدريبات التي تلقاها الشهيد نور بركة، ومقاطع حصرية في مشاركته في عمليات وكمائن ضد جنود الاحتلال الصهيوني ومشاركته في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على مستوطنات الاحتلال.

 

ويعتبر الشهيد بركة هو من اكتشف أمر وحدة "سييرت متكال" الإسرائيلية وشك في سيارتهم، وأمر المرافقين بمحاصرتهم، ثم وجه لهم بعض الأسئلة التي لم يقتنع بإجاباتها، فأشهر سلاحه وبدأت عملية الاشتباك.

والشهيد بركة (37 عامًا) ترعرع منذ صباه على المقاومة في أسرة معروفة بجهادها وتضحياتها وحبها للعلم، شقيقه البروفيسور عالم الفلك سليمان بركة، والشهيد نور درس الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن في رسالة عنونها بـ"الإهمال في العمل الجهادي".


وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية لقوة خاصة صهيونية تسللت للقطاع تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.

وخاض مقاتلو "القسام" اشتباكًا مع القوة الصهيونية المتسلّلة؛ أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، فيما استشهد عدد من المقاومين خلال العملية، أبرزهم القائد الميداني في القسام نور بركة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers