شاهد: فيلم الشهيد القائد نور بركة الذي يتضمن مشاهد تعرض لأول مرة

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد قالت إنها تعرض لأول مرة لسيرة القائد القسامي مكتشف وحدة "سييرت متكال" الصهيونية الشهيد نور بركة.

ويظهر في المقطع المصور التي عرضته الكتائب على موقعها الإلكتروني مشاهد جديدة للتدريبات التي تلقاها الشهيد نور بركة، ومقاطع حصرية في مشاركته في عمليات وكمائن ضد جنود الاحتلال الصهيوني ومشاركته في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على مستوطنات الاحتلال.

ويعتبر الشهيد بركة هو من اكتشف أمر وحدة "سييرت متكال" الإسرائيلية وشك في سيارتهم، وأمر المرافقين بمحاصرتهم، ثم وجه لهم بعض الأسئلة التي لم يقتنع بإجاباتها، فأشهر سلاحه وبدأت عملية الاشتباك.

والشهيد بركة (37 عامًا) ترعرع منذ صباه على المقاومة في أسرة معروفة بجهادها وتضحياتها وحبها للعلم، شقيقه البروفيسور عالم الفلك سليمان بركة، والشهيد نور درس الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن في رسالة عنونها بـ"الإهمال في العمل الجهادي".



وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية لقوة خاصة صهيونية تسللت للقطاع تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.

وخاض مقاتلو "القسام" اشتباكًا مع القوة الصهيونية المتسلّلة؛ أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، فيما استشهد عدد من المقاومين خلال العملية، أبرزهم القائد الميداني في القسام نور بركة.