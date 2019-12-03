"قلق" أممي إزاء بليبيا.. بعد مقتل 14 طفلا

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء: عن "القلق البالغ" إزاء تزايد الغارات الجوية على المناطق السكنية في ليبيا، خلال الأيام القليلة الماضية ، ومقتل 14 طفلًا وسيدتين نتيجة غارات طيران داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس ومدينة مرزق (جنوب).

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن الهجمات العشوائية "محظورة".

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضح دوغريك أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أبلغنا بمقتل عدد من المدنيين - معظمهم من النساء والأطفال، في غارات جوية بأنحاء مختلفة من البلاد".

وتابع "لا يزال أكثر من 300 ألف شخص مشردين في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك أكثر من 140 ألف شخص نزحوا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس".