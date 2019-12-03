مصرع صياد وإصابة 8 من أبناء الدقهلية في حريق مركب بالغردقة

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، إثر الإعلان عن مصرع صياد وإصابة 8 آخرين من أبناء المدينة في اندلاع حريق في مركب صيد تسمى «الأمير عمر» أثناء عملهم بمنطقة الجمشة بالبحر الأحمر في شمال الغردقة.



وأكد الأهالي أنه سيتم تشييع جنازة محمد محمد الخولى كعكورة، صياد، بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح بمدينة المطرية.

وأعلنت مديرية الصحة بالغردقة أن المصابين هم عبدالرحمن سيد عبده، 14 سنة، ومصاب بحروق من الدرجة الأولى، ومحمد محسن الجمل، 16 سنة، ولديه حروق من الدرجة الأولى، ورضا التميمى عياد، 36 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية في اليدين والوجه، وكريم محمد الزين رضوان، 19 سنة، به حروق من الدرجة الأولى، وإبراهيم إبراهيم عوض، 48، سنة، وبه حروق من الدرجة الثانية، ومحمد سليمان طه، 67 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف، ومحسن محمد الجمل، 58 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، وأحمد إبراهيم عوض، 22 سنة، به حروق من الدرجة الأولى.