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لبنان.. تفريق محتجين قطعوا الطريق رفضا لتعيين حكومة تكنوسياسية

منذ 9 ساعة
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لبنان.. تفريق محتجين قطعوا الطريق رفضا لتعيين حكومة تكنوسياسية

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتفريق محتجين قطعوا الطريق عند جسر الرينغ في بيروت معلنين رفضهم لتشكيل حكومة تكنوسياسية.

كما قطع متظاهرون الليلة الماضية عددا من الطرقات في بيروت والبقاع شرق البلاد احتجاجا على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.

وتجمع عدد من المحتجين بمنطقة المنارة في بيروت أمام منزل سمير الخطيب الذي برز اسمه مؤخرا لترؤس الحكومة، رفضا لذلك باعتباره امتدادا للمنظومة الحاكمة واتهامه بالفساد المالي.

وذكّر المحتجون بأن مطلبهم الأساسي تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين حصرا تمهد لانتخابات نيابية مبكرة، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.

وفي طرابلس شمال البلاد، قطع محتجون أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى بيروت، كما قطعت طرقات أخرى في عدد من بلدات محافظة البقاع.

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