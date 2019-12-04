Responsive image

13º

4
ديسمبر

الأربعاء

26º

4
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومية) ممارسته حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية
     منذ 20 ساعة
  • الاجتماع الثالث لسد النهضة بعد مفاوضات واشنطن بالخرطوم في 21 ديسمبر
     منذ 23 ساعة
  • عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الحالي لتقييم نتائج اجتماعي إثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة
     منذ 23 ساعة
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ يوم
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ يوم
  • "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل جنوبي طرابلس
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:29 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

وزير داخلية جزائري يصف معارضي الانتخابات بـ "الخونة والمثليين"

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 173
وزير داخلية جزائري يصف معارضي الانتخابات بـ "الخونة والمثليين"

أثار وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون الجدل بعدما هاجم بعنف المعارضين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، واصفا إياهم بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون جنسيا وبقايا استعمار".

وبثت قنوات تلفزيونية خاصة أمس الثلاثاء تصريحات الوزير، الذي كان يتحدث في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) وتم تداولها فورا على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها.

وقال الوزير "اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال (..) حيا لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدا واحدا. فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم" وذلك من دون أن يسمي بشكل صريح أولئك الذين استهدفهم بكلامه. 

كما استذكر مقولات لأيقونة الثورة ضد الاستعمار الشيخ بوعمامة ورائد الحركة الإصلاحية في البلد عبد الحميد بن باديس تدعو إلى محاربة فرنسا الاستعمارية، قائلا "يجب أن نكون موحَّدين وأن نعطي درسا في 12 ديسمبر/كانون الأول لإظهار وحدة الشعب الجزائري وحماية استقلالنا". 


 ونقلت صحيفة "البلاد" اليومية أن رئاسة الجمهورية استدعت وزير الداخلية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، ولم تُعرف بعد القرارات التي تمخضت عن هذا الاستدعاء الذي أثار جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح أمس الثلاثاء إن انتخابات الرئاسة "لا رجعة فيها" وذلك لأنها "استكمال لمسار تجسيد مبادئ الثورة ضد الاستعمار" الفرنسي.

وتُنظم في البلاد في 12 من الشهر الجاري انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع والجيش.

وتشهد البلاد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 فبراير/شباط الماضي، ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية معتبرين أنها تهدف إلى إعادة إنتاج النظام السابق.

المصدر : وكالات,الصحافة الجزائرية

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers