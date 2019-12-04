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قيادتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعقدان اجتماعا في القاهرة

منذ 6 دقيقة
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قيادتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعقدان اجتماعا في القاهرة

عقدت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الإستراتيجية بين الحركتين.

 استعرضا "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل محاولات تصفيتها ومواجهة صفقة القرن وإجراءات تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانا ومكانا".

وترأس وفد حركة حماس، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعن حركة الجهاد الإسلامي، أمينها العام، زياد النخالة.


كما ناقشا "محاولة إنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم ،وكذلك خطوات السيطرة على الضفة المحتلة عبر الاستيطان والذي كان آخره إعلان الحي الاستيطاني الجديد في مدينة الخليل، كذلك إعلان واشنطن عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي".

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

وبحسب البيان، تضمن الاجتماع "حديث معمق حول أوضاع اللاجئين في مخيمات الشتات و على حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم".

وبحثت قيادتا الحركتين العدوان الأخير على قطاع غزة والاعتداءات الصهيونية المتتالية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة الغربية.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة بين 12 و14 نوفمبر الجاري، أسفر عن استشهاد 36 بينهم 8 أطفال و3 نساء،وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، وانتهى بالتوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية مصرية.

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