بالصور: قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطيني من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، طالت 15 فلسطيني.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان، وهم: إبراهيم حماد، ورامي نبيل حمدان، من بلدة سلواد شرق رام الله، وعصمت سميح، ومحمد سميح من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وعبد الحافظ عوني ذيب من قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم محمد الأقرع من بلدة قبلان، والشاب سالم ناجح مسلم من قرية تلفيت، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين محمد سمير العزة (17 عاما)، ومحمد أحمد البربري (18 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العزة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن حمزة باجس من بلدة حلحول، والشاب وسام عزام العصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.