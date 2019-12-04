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اشتباكات متقطعة في محيط الرئاسي الليبي بطرابلس

منذ 4 ساعة
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اشتباكات متقطعة في محيط الرئاسي الليبي بطرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة متقطعة، ظهر الأربعاء، بين مسلحين مجهولين وقوات أمن، في محيط مقر المجلس الرئاسي بطرابلس.

وكان المسلحون هاجموا في وقت سابق اليوم مقر المجلس في محاولة لاقتحامه، فيما سمع دوي إطلاق نار داخل المبنى، حسب مراسل الأناضول.

وأفاد شهود عيان، تواجد سيارات مسلحة، أمام مقر الحكومة الواقع بطريق السكة، وسط طرابلس.

وحسب المصدر، فإن المقر كان يشهد اجتماعا دوريا للمجلس الرئاسي، بحضور رئيسه فايز السراج، وعدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وكشف المصدر عن قيام أمن المقر بإخلائه من جميع الموظفين مع استمرار الاشتباكات.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق، بسماع إطلاق النار داخل مقر الحكومة، دون معرفة ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى نتيجة الهجوم.

ولم تصدر حكومة الوفاق حتى الساعة 13:30 ت غ بيانا بخصوص الهجوم أو مطالب المجموعة المسلحة وتبعيتها.

وفي وقت سابق، هزت أرجاء العاصمة الليبية طرابلس، أصوات مدفعية ثقيلة غير معلومة المصدر، حسب مراسل الأناضول.

ورجحت مصار عسكرية لمراسل الأناضول أن أصوات المدفعية تشير إلى تبادل القصف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمع فيها أصوات مدفعية بشكل كثيف إلى هذا الحد في طرابلس، في ظل مواجهات مسلحة تجري بين الحين والآخر بعمارات الخلاطات جنوبي العاصمة.

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