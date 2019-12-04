Responsive image

13º

4
ديسمبر

الأربعاء

26º

4
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومية) ممارسته حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية
     منذ 20 ساعة
  • الاجتماع الثالث لسد النهضة بعد مفاوضات واشنطن بالخرطوم في 21 ديسمبر
     منذ 23 ساعة
  • عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الحالي لتقييم نتائج اجتماعي إثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة
     منذ 23 ساعة
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ يوم
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ يوم
  • "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل جنوبي طرابلس
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:29 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أهالي أسرى أردنيين: لا عودة للمتسلل الصهيوني إلا بعودة أبنائنا

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 130
أهالي أسرى أردنيين: لا عودة للمتسلل الصهيوني إلا بعودة أبنائنا

اعتصم أهالي الأسرى الأردنيين، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام محكمة أمن الدولة، بالتزامن مع محاكمة المتسلل الصهيوني إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، للمطالبة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني قبل الإفراج عن أبنائهم الأسرى من سجون الاحتلال.


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وتطالب بتحرك رسمي فاعل وجاد للإفراج عن الأسرى الأردنيين، ومن تلك اللافتات "بدنا أولادنا يروحوا"، لا عودة للصهيوني إلا بعودة أسرانا"، " كل الأردن بدها تبادل".
 
وكانت السلطات الأردنية ألقت القبض على مستوطن صهيوني ضبط متسللا عبر الحدود الأردنية الفلسطينية الشمالية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ووسط تصاعد المطالبات الشعبية ومطالبات القوى السياسية والنيابية والنقابية بعدم الإفراج عنه إلا بالإفراج عن 21 أسيرا أردنيا، والكشف عن مصير 30 مفقودا أردنيا لدى الكيان الصهيوني.
وناشدت والدة الأسير الأردني مرعي أبو سعيدة الملك عبدالله الثاني بالتدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى، مضيفة: "فنحن لن نقبل الإفراج عن هذا المتسلل إلا بعودة جميع الأسرى الأردنيين إلى أحضاننا".
 

وطالب ابن الأسير ثائر شعفوط الحكومة بالعمل للإفراج عن والده، قائلا: "لم أذهب للمدرسة اليوم، فشوقي وحاجتي لوالدي جعلاني أقف هنا للمطالبة بالإفراج عنه وجميع الأسرى مقابل المتسلل".

 

بدوره، أكد والد الأسير محمد مهدي على ضرورة أن تستثمر الحكومة قضية المتسلل الصهيوني للإفراج عن الأسرى الأردنيين، مضيفا: "هذه فرصة لإنقاذ أبنائنا من ظلم الاحتلال الصهيوني، لن نسمح أن تضيع هذه الفرصة، ونطالب الحكومة بعملية تبادل للأسرى والمفقودين".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers