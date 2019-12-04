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البحرين تعلن تسيير طائرتين إلى قطر لمساندة المنتخب.. وترحيب قطري

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 158
البحرين تعلن تسيير طائرتين إلى قطر لمساندة المنتخب.. وترحيب قطري

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، تسيير طائرتين من المنامة إلى الدوحة، لمساندة منتخب الكرة الذي يلاقي العراقي في نصف نهائي كأس الخليج، الخميس.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها البحرين تسيير طائرات إلى الدوحة، منذ بدء الحصار منتصف العام 2017، باستثناء حضور بعثة المنتخب للمشاركة في كأس الخليج.

 ورحب مغردون قطريون بالحضور البحريني، مشيدين بالخطوة، رغم أن بيان الاتحاد تجنب ذكر اسم "قطر"، على حد قولهم.


وأوضح الاتحاد عبر موقعه على "انستجرام" أنه سيعلن عن آلية تسجيل الجماهير للذهاب إلى قطر.

 


 


 

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، إن هذه الخطوة "هي قرار سياسي، بقدر ما هي قرار رياضي، وتصب في صالح السعي لطي صفحة الخلاف الخليجي". 

 

ومن المتوقع أن تتوجه الجماهير البحرينية من المنامة إلى الدوحة بشكل مباشر، إذ أن بعثة المنتخب البحريني والسعودي وصلتا من بلديهما إلى الدوحة عن طريق رحلة مباشرة، فيما ذهبت بعثة المنتخب الإماراتي إلى الدوحة عن طريق دولة مجاورة بحسب مصادر.

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