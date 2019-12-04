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اتحاد الشغل التونسي يطالب بحكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة

منذ 2 ساعة
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اتحاد الشغل التونسي يطالب بحكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات واستبعاد منطق المحاصصة الحزبية.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة أثناء تجمع نقابي، انتظم في بطحاء "محمد علي" بالعاصمة، الأربعاء،: "آمل أن تكون هناك حكومة كفاءات، فتونس ليست للمحاصصة".

وأضاف الطبوبي: "آمل أن يتم الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تتحمل المسؤولية، فالبلاد في حالة انتظار".

كان رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، تعهد في حوار مع الأناضول بتشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب "منسجمة" مع تطلعات الشعب كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة.

كما تعهد بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى بما فيها "النهضة" الذي كلفه بتشكيل الحكومة".

وأشار الطبوبي إلى "الوضع الاقتصادي السيء الذي تشهده تونس"، واستدل في ذلك بتراجع نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.

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