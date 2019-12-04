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"الجبهة الثورية" ترفض مقترحا أمريكيا بنقل مباحثات السلام للخرطوم

منذ 11 دقيقة
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"الجبهة الثورية" ترفض مقترحا أمريكيا بنقل مباحثات السلام للخرطوم

رفضت "الجبهة الثورية" السودانية، الأربعاء، مقترحا تقدمت به الولايات المتحدة، لنقل مباحثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، من جوبا إلى الخرطوم.

وقال رئيس الجبهة الهادي إدريس، في تصريح للأناضول، "جلسنا مع المبعوث الأمريكي للسودان (دونالد بوث) الشهر الفائت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وطلب منا نقل التفاوض للخرطوم، بدلا من جوبا، لكننا رفضنا ذلك، وتمسكنا بها منبرا للسلام في السودان".
وأضاف: "نعتقد أن الجولة المقبلة ستكون حاسمة، لأننا أنجزنا جولتين، الأولى في سبتمبر (أيلول)، وفيها تم إعلان المبادئ وإجراءات بناء الثقة، وشكلنا لجانا مشتركة مختصة بحثت ملفات الأسرى وإطلاق سراحهم وفتح الممرات الإنسانية".

وتابع إدريس: "كما قمنا في الجولة الثانية بتوقيع وثيقتي الاتفاق السياسي ووقف العدائيات".

وشدد رئيس "الجبهة الثورية" على التزامهم بتحقيق السلام في السودان، مبينا أنهم يعولون على وساطة دولة جنوب السودان كثيرا، لأنها تتفهم طبيعة القضايا والملفات موضوع النقاش.


والأسبوع الماضي، أعلن رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية توت قلواك مانمي، تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، التي كان من المتوقع انطلاقها الخميس الفائت، إلى 10 ديسمبر الجاري.

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