خلاف بالبرلمان التونسي يتطور إلى الاعتصام ولجوء للقضاء

قررت كتلة الحزب الحر الدستوري الحر بالبرلمان التونسي تمثل 17 نائبا الاعتصام أمام مكتب رئيس البرلمان، فيما قررت كتلة حركة النهضة، التوجه إلى القضاء على خلفية خلاف وتلاسن بعبارات عنصرية بين الطرفين أثناء مناقشة موازنة تكميلية لسنة 2019.

وقالت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى لـ"عربي 21" إن "الكتلة لن تشارك في أي نشاط في المجلس إلا بعد تقديم ما أسمته كتلة تنظيم الإخوان في إشارة لحركة النهضة باعتذار رسمي مع اعتذار ورد اعتبار من رئاسة المجلس".

وتابعت موسى "الاعتصام سيبقى مفتوحا وأعضاء الكتلة قضوا ليلتهم البارحة في قاعة البرلمان".



يشار إلى أن الخلاف يعود إلى، ليلة الثلاثاء، بالتزامن مع مناقشة موازنة تكميلية لسنة 2019 عندما تدخلت النائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، وقالت في كلام موجه لكتلة الدستوري الحر "هناك أشخاص في المجلس "مصيبة كلوشارات وباندية" أي منحرفين، كرد على عبير موسى التي اتهمت عدد من النواب بإجراء صفقات في الكواليس بخصوص الحكومة، وهو ما أثر على قانون الموازنة التكميلي".