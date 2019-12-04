بعد اعتقال 20 شهرًا.. الإحتلال يفرج عن القيادي بـ"حماس" جمال الطويل

أفرج الاحتلال الصهيوني ، الأربعاء، عن القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل (56 عاما)، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهرا، وفق مصادر متطابقة.

وقالت بشرى الطويل نجلة جمال للأناضول، إن الاحتلال أفرج عن والدها على حاجز الظاهرية قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

جهتها قالت حركة "حماس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن إسرائيل أفرجت عن "الطويل"، وهو أيضا رئيس بلدية البيرة السابق.

وأضافت:" أن الطويل خاض إضرابًا عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله الإداري 4 مرات متتالية، وقد أعلن في 18 تموز/يوليو الماضي عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج، مسجلًا انتصارًا في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتقل الطويل في منتصف أبريل/نيسان 2018، بعد 8 أشهر من إطلاق سراحه من اعتقال سابق.