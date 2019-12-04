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طحنون بن زايد يستقبل السفير التركي في أبو ظبي علي خلفية التوترات بين البلدين

منذ 10 ساعة
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طحنون بن زايد يستقبل السفير التركي في أبو ظبي علي خلفية التوترات بين البلدين

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، الأربعاء، السفير التركي لدى أبو ظبي، جان ديزدار.

 وتشهد العلاقات التركية الإماراتية توترا شديدا منذ سنوات، لا سيما بعد اتهام أنقرة لأبو ظبي بالتورط في الانقلاب الفاشل صيف العام 2016.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن استقبال ديزدار جاء بمناسبة التهنئة باليوم الوطني الـ48 للإمارات، موضحة أن الطرفين تطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

 

وركز الجانبان على أهمية العمل معا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالي السياحة والثقافة، بحسب "وام".

 

ولفتت إلى أن اللقاء حضره رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية علي سعيد النيادي، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية التركية لدى الإمارات، طوفان هوبيك.

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