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تفاصيل اعتقال نائب البغدادي في كركوك

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 179
تفاصيل اعتقال نائب البغدادي في كركوك

قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان أمس الثلاثاء إن معلومات استخباراتية قادت قوة من الشرطة لشن عملية مداهمة إحدى الشقق في مركز قضاء الحويجة بمحافظة كركوك (شمال بغداد) اعتقلت خلالها أبو خلدون الذي كان يحمل هوية مزورة باسم "شعلان عبيد".

وأوضح البيان أن أبو خلدون كان نائبا للبغدادي، وكذلك كان يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري" لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، تتمكن من القاء القبض على الإرهابي" الملقب ابو خلدون" داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، وكان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد،حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب" المقبور البغدادي"وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين. 

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أبو خلدون -واسمه الحقيقي حامد شاكر سبع البدري- هو ابن عم أبو بكر البغدادي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتل البغدادي في غارة جوية شنتها قوات أميركية خاصة بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

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