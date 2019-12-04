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الاتحاد الإماراتي يقيل مدربه الهولندي بعد الخروج من خليجي 24

منذ 9 ساعة
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الاتحاد الإماراتي يقيل مدربه الهولندي بعد الخروج من خليجي 24

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من مهامه كمدير فني للمنتخب الوطني عقب خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي المقامة حاليا بقطر.


وكتب الاتحاد الأربعاء في موقعه الرسمي أنه قرر "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض. وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".


وتأتي إقالة فان مارفيك عقب الخروج  المبكر للمنتخب الإماراتي من كأس الخليج العربي الرابع والعشرين، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر أمام العراق بهدفين نظيفين، وقطر المضيفة (2-4).

 

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