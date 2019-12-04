لأول مرة منذ 23 عاما.. واشنطن تعين سفيرا في السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:" إن الولايات المتحدة ستعين سفيرا في الخرطوم بعد موافقة الكونغرس، وأن السودان سيستعيد تمثيله الكامل في واشنطن".

وكتب بومبيو على تويتر "هذه خطوة تاريخية لتقوية العلاقات بين البلدين".

قال بومبيو إن حمدوك "أظهر التزاماً بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها 39 شهراً".

ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.

ولم يتلق حمدوك ببومبيو أو الرئيس دونالد ترمب نظراً لتواجدهما خارج البلاد.