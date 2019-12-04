Responsive image

5
ديسمبر

الخميس

26º

5
ديسمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • الأمن المصري يعتقل زوجة الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر ونجله البالغ من العمر 12 عاما.
     منذ 11 ساعة
  • المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومية) ممارسته حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية
     منذ يوم
  • الاجتماع الثالث لسد النهضة بعد مفاوضات واشنطن بالخرطوم في 21 ديسمبر
     منذ يوم
  • عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الحالي لتقييم نتائج اجتماعي إثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة
     منذ يوم
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ يوم
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:03 صباحاً


الشروق

6:30 صباحاً


الظهر

11:45 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

لأول مرة منذ 23 عاما.. واشنطن تعين سفيرا في السودان

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 162
لأول مرة منذ 23 عاما.. واشنطن تعين سفيرا في السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:" إن الولايات المتحدة ستعين سفيرا في الخرطوم بعد موافقة الكونغرس، وأن السودان سيستعيد تمثيله الكامل في واشنطن".
وكتب بومبيو على تويتر "هذه خطوة تاريخية لتقوية العلاقات بين البلدين".
قال بومبيو إن حمدوك "أظهر التزاماً بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها 39 شهراً".
ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.
ولم يتلق حمدوك ببومبيو أو الرئيس دونالد ترمب نظراً لتواجدهما خارج البلاد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers