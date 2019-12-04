المرصد المغربي يرفض "توريط بلاده بالتطبيع" مع الإحتلال

عبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الأربعاء، في بيان له عشية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للرباط.

عن رفضه لـ"توريط بلاه بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني".

وقال المرصد"من أراد أو حاول الزج بالمغرب في مستنقع التطبيع هنا بالدولة أو بالمجتمع، فهو مجرد عميل مطبع خادم مطيع لدوائر الصهيونية وكيانها الإرهابي".

وأضاف: " الكيان الصهيوني كيان عدو للمغرب بمرجعية موقع و موقف وتاريخ المغرب في فلسطين بشواهد حارة المغاربة وأوقاف المغاربة بالقدس وعين كارم والخليل التي اغتصبها العدو الصهيوني وهدم أكثرها و صادر الباقي و استوطنها بمستوطنيه الإرهابيين".

وشدد بأن " الكيان الصهيوني كيان عدو مهما حاولت أمريكا تجميله وتقديمه على طاولة الابتزاز بقضايا المغرب الحيوية مقابل التطبيع والخيانة والعمالة للأجندة الصهيوأمريكية".

ونقلت تقارير إعلامية مغربية عن القناة العبرية الـ"13"، أن "الإدارة الأمريكية توجهت إلى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب، بطلب يقضي بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء هذه الدول وإسرائيل".